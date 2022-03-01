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“Дивовижні пригоди Івана з Бурятії”: ЗСУ показали відео з іще одним полоненим військовим РФ

01/03/2022 10:55

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило уривок відео з іще одним полоненим росіянином, звати його Іван і він із Бурятії.

Матеріал поширила пресслужба цього окремого роду військ у вівторок, 1 березня.

Спочатку він каже три репліки:

  • “ДШВ – завжди перші”;
  • “Слава Україні”;
  • “Путін – х**ло”.

На відео військовослужбовець говорить телефоном з особою жіночої статі – вона плаче.

– Я потрапив у полон зараз… Ми сюди приїхали, а вони (керівництво РФ – Н.) нас обманули, що ми захищати приїхали, а ми навпаки – приїхали вбивати мирних людей.

– Ваня, ти що таке говориш?

– Я вас так сильно люблю.

– І ми тебе любимо, дорогий наш Ваня. Нах*й ту армію в п**ду. Ти приїжджаєш – і звільняєшся. Я *бала переживати, я тебе так люблю.

– Вибачте, що я пішов вбивати мирних людей та дітей.

– Ти батьківщину захищав…

– Немає ніякої Батьківщини. Нас всіх обманювали.

– Ти нас захищав.

– Кого? На нас ніхто не нападав. Це наше керівництво винне в усьому.

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