“Дивовижні пригоди Івана з Бурятії”: ЗСУ показали відео з іще одним полоненим військовим РФ

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило уривок відео з іще одним полоненим росіянином, звати його Іван і він із Бурятії.
Матеріал поширила пресслужба цього окремого роду військ у вівторок, 1 березня.
Спочатку він каже три репліки:
На відео військовослужбовець говорить телефоном з особою жіночої статі – вона плаче.
– Я потрапив у полон зараз… Ми сюди приїхали, а вони (керівництво РФ – Н.) нас обманули, що ми захищати приїхали, а ми навпаки – приїхали вбивати мирних людей.
– Ваня, ти що таке говориш?
– Я вас так сильно люблю.
– І ми тебе любимо, дорогий наш Ваня. Нах*й ту армію в п**ду. Ти приїжджаєш – і звільняєшся. Я *бала переживати, я тебе так люблю.
– Вибачте, що я пішов вбивати мирних людей та дітей.
– Ти батьківщину захищав…
– Немає ніякої Батьківщини. Нас всіх обманювали.
– Ти нас захищав.
– Кого? На нас ніхто не нападав. Це наше керівництво винне в усьому.
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