МОУ назвало кодове слово для здачі росіян у полон із грошовою компенсацією

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав російських солдатів з окупаційних підрозділів складати зброю і здаватися в полон та пообіцяв їм грошову компенсацію.
Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці глави МОУ ввечері 28 лютого.
Резніков нагадав, що на п’ятий день війни РФ в Україні вбито 5,3 тисячі окупантів.
“Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії”, – зазначив міністр.
“Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, – наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта – пощади не буде!” – заявив Олексій Резніков.
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Звернення міністра оборони України до російських солдатів (рус.)
Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.
Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.
Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.
Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.
Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.
У вас есть шанс начать новую жизнь.
Сделайте выбор.
Выходите без оружия с белым флагом.
Скажите кодовое слово – «миллион».
Живите. Обнимите родных.
Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет.
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