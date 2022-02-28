МОУ назвало кодове слово для здачі росіян у полон із грошовою компенсацією

Олексій Резніков. Фото пресслужби ГШ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав російських солдатів з окупаційних підрозділів складати зброю і здаватися в полон та пообіцяв їм грошову компенсацію.

Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці глави МОУ ввечері 28 лютого.

Резніков нагадав, що на п’ятий день війни РФ в Україні вбито 5,3 тисячі окупантів.

“Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії”, – зазначив міністр.

“Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, – наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта – пощади не буде!” – заявив Олексій Резніков.

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Звернення міністра оборони України до російських солдатів (рус.)

Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.

Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.

Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.

Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.

У вас есть шанс начать новую жизнь.

Сделайте выбор.

Выходите без оружия с белым флагом.

Скажите кодовое слово – «миллион».

Живите. Обнимите родных.

Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет.

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