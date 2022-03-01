“Ми – гарматне м’ясо. Що Росія хоче з цього отримати?”: СБУ показала нове відео із полоненими окупантами

Служба безпеки України назвала середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в полоні. Вони називають себе “гарматним м’ясом” та порівнюють із нацистами, а також розповідають про ставлення до них в Україні.
Про це ввечері у вівторок, 1 березня, інформує пресцентр СБУ.
“22, 21, 20, 19… Це не зворотній відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають “гарматним м’ясом” і клянуться, що не хотіли воювати. Вони передають привіт батькам і закликають: “Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!”, – йдеться в повідомленні.
Служба безпеки закликає громадян України поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в Російській Федерації.
На ньому російські окупанти говорять:
Також російські військові розповідають про ставлення до них у полоні: “Армійці тут хороші люди, жодного разу не вдарили, нічого… Погодували”.
“Полікували, зробили операцію (на кадрах видно, що чоловікові оперували перелом передпліччя, – “Н”), таку штуку поставили, ніхто мене не ображав”, – говорить окупант.
“Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!”, – зазначили в СБУ.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!