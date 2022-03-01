“Ми – гарматне м’ясо. Що Росія хоче з цього отримати?”: СБУ показала нове відео із полоненими окупантами

Служба безпеки України назвала середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в полоні. Вони називають себе “гарматним м’ясом” та порівнюють із нацистами, а також розповідають про ставлення до них в Україні.

Про це ввечері у вівторок, 1 березня, інформує пресцентр СБУ.

“22, 21, 20, 19… Це не зворотній відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають “гарматним м’ясом” і клянуться, що не хотіли воювати. Вони передають привіт батькам і закликають: “Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!”, – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки закликає громадян України поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в Російській Федерації.

На ньому російські окупанти говорять:

“Їхали в колоні, коли почали перетинати кордон, то спитали командира, куди… і що… А він сказав нічого зайвого не питати”;

“Я не знав, що їду в Україну, це все обман був”;

“Нас обманули і пустили сюди як гарматне м’ясо”;

“Я не думав, що їду вбивати, не думав…”;

“Я не знаю, я дуже боявся”;

“Нас тут не чекають, всіх розстрілюють зразу, справжнє гарматне ми м’ясо”;

“Їдемо колонами і колонами гинемо . Я не хотів помирати, я жити хотів”;

. Я не хотів помирати, я жити хотів”; “Ми вчинили, як свого часу німці… Ми напали на людей. А вони просто захищають свою землю. На нас ніхто ніде не нападав і я не розумію, що Росія хоче з цього всього отримати“.

Також російські військові розповідають про ставлення до них у полоні: “Армійці тут хороші люди, жодного разу не вдарили, нічого… Погодували”.

“Полікували, зробили операцію (на кадрах видно, що чоловікові оперували перелом передпліччя, – “Н”), таку штуку поставили, ніхто мене не ображав”, – говорить окупант.

“Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!”, – зазначили в СБУ.

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