У ПС розповіли, як росіяни обстріляли Харків із бомбардувальника-ракетоносці Ту-22М3

У Генеральному штабі ЗС України розповіли деталі розповіли ракетних ударів, які були завдані по Харкову російськими військами 28 лютого.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил ЗСУ, датованому вечором 1 березня.

“Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів ПО МИРНИХ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛАХ Харкова ВИСОКОТОЧНОЮ ЗБРОЄЮ – ракетами класу «повітря-поверхня».

Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.)–Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет”, – зазначили в Повітряних силах.

Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували цей злочин проти людяності після 19-ї години.

“У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги”, – пообіцяли в КПС.

Водночас у командуванні визнали: “На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів.

Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян”.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти знову обстрілювали житлові квартали та центр Харкова – крилатими ракетами, РСЗВ тощо.

Читайте також:

Ракета по центру Харкова була випущена з Белгорода, – Зеленський