Унаслідок обстрілу Харкова загинули вже 11 людей, – голова ОДА

Загиблий під час обстрілу Харкова

Очільник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за останніми даними після обстрілів Росією Харкова загинуло 11 людей.

Про це очільник Харківщини повідомив на своїй Telegram-сторінці в понеділок, 28 лютого.

“Через обстріли, які ведуться досі, ми ще не можемо підрахувати наших втрат. На цей момент в нас 11 загиблих. В нас десятки поранених людей … Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається в той час, коли люди вийшли до аптек, до магазинів купити ліки та продукти”, – зазначив Синєгубов.

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