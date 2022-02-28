Унаслідок обстрілу Харкова загинули вже 11 людей, – голова ОДА

Очільник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за останніми даними після обстрілів Росією Харкова загинуло 11 людей.
Про це очільник Харківщини повідомив на своїй Telegram-сторінці в понеділок, 28 лютого.
“Через обстріли, які ведуться досі, ми ще не можемо підрахувати наших втрат. На цей момент в нас 11 загиблих. В нас десятки поранених людей … Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається в той час, коли люди вийшли до аптек, до магазинів купити ліки та продукти”, – зазначив Синєгубов.
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