Божевільний Путін завдав авіаудару по площі Свободи в Харкові. ВІДЕО

О 8:01, щойно закінчилася комендантська година, ворог завдав ракетного удару по центру Харкова, конкретно – по площі Свободи, де розташована обласна держадміністрація.
Кількість жертв уточнюється.
Камери зафіксували момент вибуху:
08.01.52 Харків, Майдан Свободи…
Якщо чесно я втратила дар мови. Я не знаю як не плакати. Це центр міста. Головна площа. Харківська ОДА. pic.twitter.com/SUAnOi0GmM
— Крейсерка 🇺🇦 новинарня (@Battlecruiser_a) March 1, 2022
В ефірі національного телемарафону кореспондентка розповіла, що на центральній площі міста розташований намет “Все для перемоги”, в момент вибуху тут було чимало людей, їздили автомобілі.
На відео зафіксовано наслідки удару (о 8:37):
после удара.пл Свободы,харьков pic.twitter.com/EiCIF5UOD6
— bichik (@bichikota) March 1, 2022
За даними, що потребують перевірки, в місті горить оперний театр.
Наслідки ракетного удару по площі Свободи в Харкові – зйомка зі зруйнованої будівлі ХОДА:
Заява голови Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова щодо обстрілу: ворог підступно вчинив обстріли центру міста та житлових масивів “градами” і крилатими ракетами, кількість жертв цьог овоєнного злочину РФ встановлюється. Місто бореться, ЗСУ утримує позиції, наступальні ресурси росіян вичерпуються.
Журналіст Андрій Цаплієнко припускає, що по площі Свободи працював “Смерч” – через відсутність великої вирви.
Нагадаємо, за п’ять днів навали на Україну російські окупанти так і не можуть узяти Харків.
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