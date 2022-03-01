Божевільний Путін завдав авіаудару по площі Свободи в Харкові. ВІДЕО

О 8:01, щойно закінчилася комендантська година, ворог завдав ракетного удару по центру Харкова, конкретно – по площі Свободи, де розташована обласна держадміністрація.

Кількість жертв уточнюється.

Камери зафіксували момент вибуху:

08.01.52 Харків, Майдан Свободи… Якщо чесно я втратила дар мови. Я не знаю як не плакати. Це центр міста. Головна площа. Харківська ОДА. pic.twitter.com/SUAnOi0GmM — Крейсерка 🇺🇦 новинарня (@Battlecruiser_a) March 1, 2022

В ефірі національного телемарафону кореспондентка розповіла, що на центральній площі міста розташований намет “Все для перемоги”, в момент вибуху тут було чимало людей, їздили автомобілі.

На відео зафіксовано наслідки удару (о 8:37):

За даними, що потребують перевірки, в місті горить оперний театр.

Наслідки ракетного удару по площі Свободи в Харкові – зйомка зі зруйнованої будівлі ХОДА:

Заява голови Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова щодо обстрілу: ворог підступно вчинив обстріли центру міста та житлових масивів “градами” і крилатими ракетами, кількість жертв цьог овоєнного злочину РФ встановлюється. Місто бореться, ЗСУ утримує позиції, наступальні ресурси росіян вичерпуються.

Журналіст Андрій Цаплієнко припускає, що по площі Свободи працював “Смерч” – через відсутність великої вирви.

Нагадаємо, за п’ять днів навали на Україну російські окупанти так і не можуть узяти Харків.

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