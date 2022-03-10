Лавров визнав, що Росія свідомо бомбардувала пологовий у Маріуполі

Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це він заявив на пресконференції після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою в Анталії, повідомляє “Європейська правда“.

Лавров наголосив, що вважає цей пологовий будинок воєнною ціллю.

“Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном “Азов” та іншими радикалами. Звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону “Азов”, – заявив Лавров, цитуючи тези російської пропаганди.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про протилежне. Адже фото й відео яскраво свідчать про те, що в пологовому були породіллі й діти, які отримали поранення.

Але глава “дипломатії” держави-агресора заявив, що вважає ці репортажі маніпуляцією, бо у повідомленнях світових ЗМІ “не було уваги до другої сторони“.

(Зауважмо, що багато світових видань цього дня поставили репортажі з наслідками бомбардування лікарні в Маріуполі на перші шпальти, із підписами на кшталт “Терористи на 9-му місяці” під фото з породіллями, яких евакуюють зі зруйнованої будівлі).

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС РФ уваги звертати не планують.

“Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили”, – заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров на зустрічі з Кулебою відмовив у запровадженні 24-годинного припинення вогню. Як прокоментував ці переговори очільник українського МЗС, сам Лавров однаково нічого не вирішує, адже рішення в РФ ухвалює хтось інший.

Як писала “Новинарня“, вдень 9 березня російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

За уточненими даними, поранено 17 та загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

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