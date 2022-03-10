Home / Війна / Лавров визнав, що Росія свідомо бомбардувала пологовий у Маріуполі

Лавров визнав, що Росія свідомо бомбардувала пологовий у Маріуполі

10/03/2022 13:00

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це він заявив на пресконференції після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою в Анталії, повідомляє “Європейська правда“.

Лавров наголосив, що вважає цей пологовий будинок воєнною ціллю.

“Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном “Азов” та іншими радикалами. Звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону “Азов”, – заявив Лавров, цитуючи тези російської пропаганди.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про протилежне. Адже фото й відео яскраво свідчать про те, що в пологовому були породіллі й діти, які отримали поранення.

Але глава “дипломатії” держави-агресора заявив, що вважає ці репортажі маніпуляцією, бо у повідомленнях світових ЗМІ “не було уваги до другої сторони“.

(Зауважмо, що багато світових видань цього дня поставили репортажі з наслідками бомбардування лікарні в Маріуполі на перші шпальти, із підписами на кшталт “Терористи на 9-му місяці” під фото з породіллями, яких евакуюють зі зруйнованої будівлі).

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС  РФ уваги звертати не планують.

“Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили”, – заявив Лавров.

Евакуація потерпілих після авіаудару РФ по лікарні в Маріуполі. Фото: Євген Малолєтка / АР

Нагадаємо, раніше Лавров на зустрічі з Кулебою відмовив у запровадженні 24-годинного припинення вогню. Як прокоментував ці переговори очільник українського МЗС, сам Лавров однаково нічого не вирішує, адже рішення в РФ ухвалює хтось інший.

Як писала “Новинарня“, вдень 9 березня російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

За уточненими даними, поранено 17 та загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

Читайте також:
Світ ігнорує терор, – Зеленський про авіаудар на пологовий будинок і лікарню в Маріуполі

Унікальних переглядів: 159
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Люди переказали НБУ для армії вже більше 11 мільярдів

Станом на ранок 10 березня на спеціальний рахунок НБУ для допомоги армії надійшло понад 11 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк України. “Станом на 10 березня 2022 року...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse