Російські пропагандисти в різні способи виправдовують бомбовий удар по лікарні Маріуполя

Евакуація потерпілих після авіаудару РФ по лікарні в Маріуполі. Фото: Євген Малолєтка / АР

Діячі російської пропаганди намагаються через взаємовиключні фейки виправдати авіаудар військ РФ по лікарні та пологовому будинку в Маріуполі 9 березня.

Про це пише “Українська правда” після перегляду ресурсів російської пропаганди.

Державний пропагандист Володимир Соловйов у своєму тг-каналі заявив, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі російською авіацією – це “постановка”.

Водночас він стверджує, що в пологовому будинку були не породіллі з лікарями, а бійці батальйону “Азов”, які, мовляв, ще 5 березня вигнали вагітних жінок, лікарів та породіль із дітьми та влаштували свою вогневу точку в будівлі.

Соловйов каже, що відео зруйнованих корпусів лікарні та пологового будинку – це фейк, на який нібито “зігнали для змонтованого відео дівчат”, котрі грали роль породіль.

У низці російських тг-каналів, що використовуються в інформаційній війні проти Україні, також поширюють безпідставні твердження, що “українські нацисти” вигнали всіх лікарів задовго до авіаудару та влаштували свою вогневу точку в лікарні й пологовому будинку. з повідомлень випливає, що авіація окупаційних військ РФ, мовляв, мала підстави здійснювати такий авіаналіт.

Водночас на державному телеканалі “Росія-1”, де Соловйов працює ведучим ток-шоу, заявили, що насправді авіаудар у Маріуполі здійснив “Правий сектор”, а не російська авіація.

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Нагадаємо, заблокований військами РФ Маріуполь із 1 березня залишається без світла, води, тепла, зв’язку, під обстрілами рашистів. За даними міської влади, загинуло понад 1170 людей. З вулиць подекуди вже не прибирають трупи. Українські захисники мужньо боронять місто, через яке армія РФ хочу пробити сухопутний коридор до Криму.