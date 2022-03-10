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“Україна не здасться, а Лавров сам нічого не вирішує”: результати зустрічі глав МЗС України й РФ в Анталії

10/03/2022 12:34

У турецькій Анталії завершилася зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова. 

Перемовини відбулися в рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в четвер, 10 березня, повідомляє “Європейська правда“.

Розмова очільників МЗС тривала півтори години і, по суті, нічим суттєвим не завершилася.

Як повідомив після зустрічі Дмитро Кулеба, російська сторона продовжує висувати Україні ультиматуми для припинення вогню, який веде по мирних українцях, вживає пропагандистські кліше і надалі наполягає на вимогах, раніше озвучених президентом держави-агресора Володимиром Путіним.

Кулеба наголосив, що “Україна не здалася, не здасться і здаватися не буде“.

“Ми готові до дипломатії. Але поки нема дипломатичних рішень – ми будемо, жертвуючи собою, захищати нашу землю і людей від російської агресії”, – заявив міністр.

“Я прибув сюди з гуманітарною ціллю: вийти із зустрічі з рішенням організувати гуманітарний коридор у Маріуполь та з Маріуполя… На жаль, міністр Лавров не був не в змозі взяти на себе зобов’язання. Але він буде зв’язуватися з відповідними органами щодо цього питання”, – зауважив глава МЗС України, висловивши надію, що після переговорів Лаврова зі своїм керівництвом відповідний коридор таки запрацює.

За словами Кулеби, на зустрічі Україна також порушила питання 24-годинного режиму тиші, щоб вирішити найбільш нагальні гуманітарні проблеми цивільних людей. Але прогресу в цьому не досягнуто.

“Виглядає, що у Росії щодо цього питання рішення ухвалюють інші“, – сказав міністр.

Він додав, що переговори в такому форматі продовжаться, коли російська сторона стане готовою до предметної розмови, а не поширення своїх пропагандистських наративів.

При цьому Кулеба наголосив, що неможливо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила напад, немає бажання цього робити.

Головний “дипломат” держави-агресора Сергій Лавров теж провів брифінг, на якому, зокрема, підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ. Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок воєнною ціллю.

“Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном “Азов” та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов”, – заявив російський міністр.

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