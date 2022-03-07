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Завершився третій раунд переговорів з РФ: “результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки нема”

07/03/2022 20:15

На заході Білорусі закінчився третій раунд переговорів делегацій РФ та України.

Про це о 19:50 у твіттері повідомив учасник перемовин, радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він розповів, що під час третього раунду переговорів було досягнуто “деяких позитивних результатів” стосовно гуманітарних коридорів, однак результатів, які суттєво покращують ситуацію щодо російської агресії в Україні, немає.

“Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ.

З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені, і ми отримаємо результат”, – сказав Подоляк.

Російська сторона заявила, нібито це українські війська не дотримуються домовленостей щодо забезпечення гуманітарних коридорів.

Також представник РФ Володимир Мединський сказав, що вони очікували підписання протоколу щодо деяких напрацьованих Кремлем політичних кроків, однак українська сторона забрала ці проєкти додому для вивчення.

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