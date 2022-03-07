Росія знову зірвала відкриття гуманітарних коридорів для евакуації, – МЗС

Росія втретє зірвала відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з оточеного Маріуполя, а також заблокувала виїзд з інших міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Про це йдеться в заяві МЗС України 7 березня.

Так, російські окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполі, Волноваху, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд громадян.

“Ми також вважаємо неприйнятними спроби Москви змусити громадянське населення з оточених міст виїхати на територію РФ і Білорусі з огляду на високу ймовірність провокацій, зокрема взяття евакуйованих людей у заручники або використання їх російською армією як живих щитів”, – заявили в МЗС України.

Україна закликає інші держави, зокрема ті, що підтримують контакт із Путіним, змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна відмовилася від пропозиції Росії щодо організації гуманітарних коридорів на територію країни-агресора.

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