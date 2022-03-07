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Макрона обурив цинізм Путіна щодо “зелених коридорів” до РФ

07/03/2022 15:53

Президент Франції Еммануель Макрон жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна через позицію Росії щодо “зелених коридорів” для виходу українського цивільного населення із зони бойових дій.

Про це з посиланням на Le Figaro пише “Європейська правда“.

Зокрема, Макрон обурився тим, що Росія дає “зелені коридори” для українців не на контрольовану українською армією територією. За день до цього він, серед іншого, обговорював із Путіним можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.

Президент Франції назвав “лицемірною” пропозицію Росії надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію РФ.

“Це несерйозно, це моральний і політичний цинізм, і я вважаю це неприйнятним”, – заявив Макрон.

Вранці 7 березня Міноборони РФ заявило про відкриття “гуманітарних коридорів” з України для вивезення мирних мешканців у Білорусь та Росію.

Українська сторона назвала цю пропозицію неприйнятною.

У Єлисейському палаці заявили, що Еммануель Макрон просив про гуманітарні коридори не в бік РФ та Білорусі.

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