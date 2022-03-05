Російські війська зірвали домовлену евакуацію з Маріуполя: як це було

Житловий будинок у Маріуполі після обстрілу

У суботу, 5 березня, мала відбутися евакуація населення з Маріуполя, але її відклали через недотримання військами РФ “режиму тиші” на шляху гуманітарного коридору та і місцях збору цивільних.

В ефірі “Радіо НВ” журналістка Ганна розповіла, як все відбувалося.

— Мобільного зв’язку у місті немає досі. Є декілька точок на мапі Маріуполя, де є зв’язок. Так мені вдалося поспілкуватися з мешканцями Маріуполя, які залишаються там. Ситуація критично важка. Те, що сталося сьогодні з гуманітарним коридором — це справжній військовий злочин.

Незважаючи на перемовини між російською та українською стороною і досягнуті домовленості про забезпечення зеленого коридору, ніякого “коридору” не відбулося. А відбулося ось що.

З дев’ятої ранку, коли міська влада і військова адміністрація Донецької області отримала сигнал про те, що домовленості діють і можна вивозити людей, вони почали формувати колони. Я вам навіть не можу сказати точну кількість людей, які зараз потребують термінової евакуації: це не тисячі, це десятки тисяч людей. Ми отримали декілька фотографій з Маріуполя сьогодні, де люди вишикувалися в довжелезні черги біля точок евакуації. Це були три точки, де збирали автобуси, міська влада терміново шукала героїв-водіїв, які б погодилися у дуже небезпечній ситуації вивозити людей. І четверта точка була на виїзді з міста для приватного транспорту: формували колони і люди чекали сигналу, точного безпечного маршруту.

Спочатку повідомлялося, що колона мала їхати до Запоріжжя, але потім з’явилася інформація, що вогонь припинився лише в Маріуполі, а на території Запорізької області тривали обстріли, і цей шлях, який був начебто узгоджений з російською стороною, залишився небезпечним.

Поки військово-цивільна адміністрація шукала інший маршрут для руху колони, окупанти відкрили вогонь по цих точках збору людей. Тільки мужність військових, які почали терміново евакуйовувати людей, допомогла уникнути жертв.

Люди не хотіли роз’їжджатися, вони хотіли виїжджати. Вони в шоці, в паніці, бо обстріли не припиняються. Не припинилися обстріли сьогодні, хоча було обіцяно, що до 16:00 буде режим тиші. Режим тиші не настав, навіть в Маріуполі. Була година-дві, коли не стріляли, а потім все почалося знову.

Місто залишається без зв’язку, без води, без світла, без тепла. Це просто жах і катастрофа.

У лікарнях майже 400 поранених наразі. У них закінчується дизель і якщо його не буде, якщо не вдасться пробити гуманітарний коридор і завезти хоча б термінове — дизель, медикаменти, їжу з водою, то там настане справжня гуманітарна катастрофа.

Ми бачили заяви терористів з окупованої території. Спочатку вони заявляли, що маріупольці не хочуть виїжджати, потім вони стали казати, що українська армія не надає коридор. Все це брехня, спланована провокація, яка мала на меті дуже великі жертви серед населення.

…Жах у тому, що там ніхто не рахує жертв. Ми маємо інформацію про поранених тільки тому, що їх доставляють в лікарню і там їх підраховують. Загиблих ніхто не рахує.

У Маріуполі не відбуваються поховання, бо через постійні обстріли реактивною артилерією це неможливо. Похоронні служби не мають можливості виконувати свою роботу. Коли було світло, трупи звозили в морг на зберігання. Але я не знаю, що зараз з тими трупами, тому що п’яту добу немає світла. У декількох місцях трупи взагалі ніхто не прибирає з міста.

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