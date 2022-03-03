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Мер Маріуполя: Це жах! Це Алеппо. Допоможіть! Закрийте небо!

03/03/2022 14:28

Російські військові намагаються заблокувати Маріуполь, місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Про це вранці 3 березня повідомив мер міста Вадим Бойченко.

Міський голова порівняв Маріуполь із сирійським містом Алеппо, та закликав союзників якнайшвидше закрити небо над Україною від ударів “російських фашистів”.

“Маріуполь. День восьмий спротиву. Героїчна оборона переходить в стан блокади. Місто не межі гуманітарної катастрофи, майже без зв’язку. Світла. Тепла. Води», – цитує Бойченка пресслужба Маріупольської міськради.

За його висновком, російські окупанти на змогли зламати дух оборонців міста, тож намагаються тиснути в інший спосіб – перешкоджаючи постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони блокують постачання продовольства, свідомо упродовж семи днів руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста.

Фото: Маріупольська міська радаФото: Маріупольська міська рада

Окупанти пошкодили залізничне сполучення, зруйнували мости та розтрощили потяги, аби завадити евакуації жінок, дітей і літніх людей, заважають евакуації поранених.

Влада міста працює над тим, щоб у найкоротший термін відновити критичну інфраструктуру міста, співпрацює з міжнародними інституціями для того, щоб створити “зелений коридор” для гуманітарної місії, забезпечити режим тиші для відновлення електропостачання.

«У той самий час Маріуполь залишається під обстрілами, страждають жінки, діти та літні люди. Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли «рятувати» російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження. Маріуполь – на зараз. Ми ще стоїмо… Але нам потрібна допомога Терміново! Це жах! Це Алеппо. Допоможіть! Закрийте небо!” – закликає Бойченко.

В ефірі національного телемарафону після 14:00 він повторив, що обстріли тривають, і окупанти з артилерії нищать “все цінне, що в нас”, влучають в об’єкти критичної інфраструктури, у житлові будинки, дитсадки тощо. Після повторно перебитого водопостачання влада організовує підвезення води.

Бойченко наголосив, що ЗСУ та полк “Азов” продовжують героїчну оборону міста.

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