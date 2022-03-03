Голова Сумської ОДА показав руйнування садочка в Охтирці, де внаслідок обстрілу загинуло двоє дітей

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив фото з дитячого садочка в Охтирці, який обстріляли російські загарбники.

“Охтирка. Дитячий садок. Росіяни обстріляли його з артилерії 25 лютого.

Загинули п’ятеро дорослих і двоє дітей. Одна дитина загинула на місці, другу намагалися реанімувати, однак вона теж померла.

Загалом до лікарні доставили пів сотні людей, у тому числі жінки і діти.

Усі вони – мирні мешканці Охтирки, які бігли до підвалу дитсадку ховатися від російських обстрілів”, – написав Живицький.

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