Голова Сумської ОДА показав руйнування садочка в Охтирці, де внаслідок обстрілу загинуло двоє дітей

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив фото з дитячого садочка в Охтирці, який обстріляли російські загарбники.
“Охтирка. Дитячий садок. Росіяни обстріляли його з артилерії 25 лютого.
Загинули п’ятеро дорослих і двоє дітей. Одна дитина загинула на місці, другу намагалися реанімувати, однак вона теж померла.
Загалом до лікарні доставили пів сотні людей, у тому числі жінки і діти.
Усі вони – мирні мешканці Охтирки, які бігли до підвалу дитсадку ховатися від російських обстрілів”, – написав Живицький.
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