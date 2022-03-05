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Із Маріуполя починається евакуація мирного населення

05/03/2022 10:16

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, в суботу, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено “режим тиші” для Маріуполя.

Про це йдеться на ФБ-сторінці Кириленко.

З 11:00 розпочинається евакуація мирного населення. Як гуманітарний “зелений” коридор обрано маршрут Маріуполь – Микільське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде відбуватися з трьох локацій муніципальними автобусами:
– СК “Іллічівець” (просп. Нахімова, 53),
– Драматичний театр (Театральна площа, 1),
– Кальміуська районна адміністрація (просп. Металургів, 193

Також слідуючи маршруту гуманітарного коридору в період “тиші” (з 9:00 до 16:00), можна буде виїхати з міста на особистому транспорті.

Величезне прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору забороняється.

Усього буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів для того, щоб кожен охочий міг виїхати.

“Дорогі, рідні маріупольці, з сьогоднішнього дня у місті розпочинається евакуація мирного населення. Це непросте рішення, але, як я завжди казав, Маріуполь – це не вулиці та будинки. Маріуполь – це його мешканці, це ми з вами. І нашим головним завданням завжди було і залишається захистити людей. В умовах, коли наше рідне місто постійно перебуває під безжальним вогнем з боку окупантів, немає іншого рішення, як дати можливість мешканцям, тобто нам із вами, безпечно виїхати з Маріуполя”, – заявив міський голова Вадим Бойченко.

ДОПОВНЕНО. Голова ДонОДА Павло Кириленко: Станом на 10:55 підтвердження “тиші” для евакуації мешканців Маріуполя отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої.

“Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя. Вкотре підкреслюю: вірте лише ОФІЦІЙНІЙ інформації”, – заявив керівник області.

Як відомо, з початку великої війни 24 лютого цивільна інфраструктура Маріуполя піддається масованим артилерійським та ракетним обстрілами з боку російських окупантів.

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Україна

Із Маріуполя починається евакуація мирного населення

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, в суботу, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено “режим тиші” для Маріуполя. Про це...

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