Руйнування колосальні: окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі. ВІДЕО

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Російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

Про це вдень у середу, 9 березня, інформує “Українська правда”.

“Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

“Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно.

Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба.

Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!”, – написав у фейсбуці керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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