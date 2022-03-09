Світ ігнорує терор, – Зеленський про авіаудар на пологовий будинок і лікарню в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав прицільний удар російських військ по пологовому будинку у Маріуполі звірством та закликав світ негайно закрити небо над Україною.

Про це вдень у середу, 9 березня, глава держави написав у фейсбуці.

“Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, вдень 9 березня російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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