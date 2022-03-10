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Окупанти розглядають можливість підриву складів аміаку на Харківщині, – СБУ

10/03/2022 18:02

Російські окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоби звинуватити у цьому Збройні сили України.

Про це вдень у четвер, 10 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Держава-терорист продукує фейки, щоби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну.

Наприклад, російські окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій”, – йдеться в повідомленні.

Водночас правоохоронці наголосили, що в російські фейки ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої же співвітчизники.

У спецслужбі наголосили, що напад РФ на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі – це нелюдський вчинок, за який окупантам обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед українськими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом.

Через це Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя.

Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.

“Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж “бандерівців і нацистів”?), про яких офіційно говорить російське міноборони”, – наголосили в СБУ.

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