Home / Україна / АнтиFAKE / Божевільні фантазії міноборони РФ: в Україні “розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії”

Божевільні фантазії міноборони РФ: в Україні “розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії”

10/03/2022 17:01

У російському міністерстві оборони поширюють нові фантастичні “фейки” про розробку в Україні біологічної зброї для поширення в Російській Федерації через кажанів і перелітних птахів.

Про це вдень у четвер, 10 березня, інформує “Українська правда” з посиланням на так звані росЗМІ.

У фейку міноборони РФ без наведення жодних доказів стверджують, що російські окупаційні війська “викрили” в Україні таємний проєкт UP-5.

Мовляв, у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси вивчали можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій.

Буцімто, через птахів розробники біозброї сподівалися поширити штам грипу H5N1 “з летальністю 50%” та хвороби Ньюкасла.

У фейку зазначено, що окупанти ніби викрили плани із використання двох видів птахів, чий маршрут перельоту на зимівлю проходить через російську територію.

Крім того, окупанти нібито “викрили” плани проєкту Р-781, в якому віруси мали переносити кажани.

Російське міноборони поширило мапи й тексти, на яких розмістили зокрема герб США із світлинами птахів.

За словами окупантів, нібито вони зловили в Івановській та Воронезькій областях заражених птахів, випущених із так званого “Херсонського заповідника”.

Як брешуть окупанти в іншому фейку, у 2022 році американці, мовляв, теж планували досліди в українських лабораторіях на кажанах, птахах і рептиліях, щоби спробувати зробити їх переносниками сибірки та африканської чуми свиней.

Як відомо,

в Україні немає природоохоронної зони із назвою “Херсонський заповідник”.

Російське керівництво фабрикує приводи та пояснення для своєї збройної агресії проти України.

Спершу основним приводом був “захист від геноциду” російськомовного населення.

Згодом окупаційна влада почала схилятися до фейків про таємні розробки США та України щодо біологічної, хімічної та ядерної зброї.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 88
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Божевільні фантазії міноборони РФ: в Україні “розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії”

У російському міністерстві оборони поширюють нові фантастичні “фейки” про розробку в Україні біологічної зброї для поширення в Російській Федерації через кажанів і перелітних птахів. Про це вдень у четвер,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse