Божевільні фантазії міноборони РФ: в Україні “розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії”

У російському міністерстві оборони поширюють нові фантастичні “фейки” про розробку в Україні біологічної зброї для поширення в Російській Федерації через кажанів і перелітних птахів.

Про це вдень у четвер, 10 березня, інформує “Українська правда” з посиланням на так звані росЗМІ.

У фейку міноборони РФ без наведення жодних доказів стверджують, що російські окупаційні війська “викрили” в Україні таємний проєкт UP-5.

Мовляв, у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси вивчали можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій.

Буцімто, через птахів розробники біозброї сподівалися поширити штам грипу H5N1 “з летальністю 50%” та хвороби Ньюкасла.

У фейку зазначено, що окупанти ніби викрили плани із використання двох видів птахів, чий маршрут перельоту на зимівлю проходить через російську територію.

Крім того, окупанти нібито “викрили” плани проєкту Р-781, в якому віруси мали переносити кажани.

Російське міноборони поширило мапи й тексти, на яких розмістили зокрема герб США із світлинами птахів.

За словами окупантів, нібито вони зловили в Івановській та Воронезькій областях заражених птахів, випущених із так званого “Херсонського заповідника”.

Як брешуть окупанти в іншому фейку, у 2022 році американці, мовляв, теж планували досліди в українських лабораторіях на кажанах, птахах і рептиліях, щоби спробувати зробити їх переносниками сибірки та африканської чуми свиней.

Як відомо,

в Україні немає природоохоронної зони із назвою “Херсонський заповідник”.

Російське керівництво фабрикує приводи та пояснення для своєї збройної агресії проти України.

Спершу основним приводом був “захист від геноциду” російськомовного населення.

Згодом окупаційна влада почала схилятися до фейків про таємні розробки США та України щодо біологічної, хімічної та ядерної зброї.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ