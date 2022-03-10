Порошенко: Ми сьогодні єдині з Зеленським

Петро Порошенко. Кадр відео

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що повністю підтримує Володимира Зеленського у захисті Незалежності.

Як передає “Новинарня“, про це йшлося 10 березня у відеозверненні Порошенка до іноземної аудиторії на саміті Європейської народної партії “Ми з Україною”.

“Незважаючи на різні погляди, ми з президентом Зеленським сьогодні єдині, як ніколи об’єднані в боротьбі за Україну. Я відчуваю честь і відповідальність як п’ятий президент України, що стоїть за шостим президентом України, щоб забезпечити виконання його мандата і перемогти Путіна”, – сказав Порошенко.

Порошенко подякував за “пекельні санкції” проти Росії, але зазначив, що “справжнє пекло сьогодні в Україні”. Відтак він закликав Європу і світ до більшої підтримки України: “закрити небо”, надати Україні додаткові винищувачі тощо.

“Сьогодні один український льотчик на МіГ-29 робить більше для демократії у світі, ніж десятки американських F-16 в ангарах”, – заявив лідер партії “Європейська солідарність”.

За його словами, щодня мають бути нові санкції проти РФ, інакше кожен новий день війни приноситиме десятки смертей українців. Відтак Євросоюз має заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС, відрізати всі російські і білоруські банки від SWIFT, надати новий “план Маршалла” для України та ін.

Говорячи про “божевільну, неспровоковану війну” РФ проти України, Порошенко зазначив, що “Путін з’їхав з глузду”, і наступною його ціллю може стати Молдова, Польща, Литва тощо. І якщо сьогодні Путін пробиває сухопутний коридор до Криму, то завтра він може почати пробивати такий коридор через Литву до Калінінграда.

“Він має заплатити за все, за кожне страчене життя. Ми ж не маємо здатися чи схилити голови в покорі, отримуючи нафту чи газ”, – сказав політик.

Порошенко також запропонував західним лідерам та політикам взяти участь у “марші міжнародної єдності” в Києві.

Крім того, він закликав європейців, зокрема Макрона і Шольца, схилити президента РФ до прямих переговорів з українською владою та змусити Путіна припинити війну.

“Допоможіть нам посадити Путіна за стіл переговорів. Кожна війна закінчується переговорами та мирною угодою. Ми повинні зупинити це кровопролиття. Настав час справжнього лідерства Берліна та Парижа”, – сказав Порошенко.

“Путін просто торгує страхом і шантажем, намагаючись налякати нас. Ми вже не боїмося Путіна. Не бійтеся і ви!” – закликав експрезидент.

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