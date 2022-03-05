206-й батальйон ТрО під опікою Порошенка евакуює цивільних з Ірпеня

206-й батальйон територіальної оборони, створений за підтримки партії “Європейська солідарність” та Петра Порошенка, здійснив чергову евакуацію мирних мешканців із району Ірпеня до Києва.
Про це в суботу, 5 березня, повідомила пресслужба “Європейської солідарності”.
“206-й батальйон тероборони разом із подружжям Порошенків в Ірпені, Бучі та навколишніх населених пунктах проводять евакуацію місцевих жінок і дітей.
Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України. Після цього автобуси 206-го батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію”, – зазначили в “ЄС”.
Як можна побачити на відео, участь в операції бере і Петро Порошенко, який у ці дні працює в Києві та околицях.
На іншому відео “ЄС” розповіла, що 5 березня місце розташування підрозділу відвідав глава ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, який “поблагословив наших військових захищати країну від лютого ворога”.
206 БТрО був створений для захисту Києва й околиць. До його формування доклалися депутати партії “Європейська солідарність” та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Серед інших, до його складу входять колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, нардеп Володимир В’ятрович та багато інших медійних осіб.
Батальйон уже взяв участь у захисті київського району Оболонь від рашистських ДРГ, затримував Нестора Шуфрича тощо.
Евакуювати мешканців Приірпіння 20 бат почав 3 березня.
Батальйон озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.
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