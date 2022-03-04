Фотографував позиції ЗСУ: тероборона Києва затримала Шуфрича

У Києві 206-й батальйон тероборони затримав нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Нестора Шуфрича, який фотографував позиції український військових.

Про це надвечір у п’ятницю, 4 березня, повідомив волонтер, громадський діяч із команди Петра Порошенка Юрій Бірюков у фейсбуці.

“Хто Шуфрича не затримав, той 206-й батальйон. Фотографувати наші позиції – це дурне заняття”, – написав він.

“Ніяких сентиментів. Запакований так, як має бути. Попередній допит. Зброя з вилученими номерами”, – зазначив також Бірюков, додавши фото із затриманими охоронцями проросійського нардепа та з самим Шуфричем, у якого замотано очі.

Волонтер зазначив, що Шуфрича передали співробітникам Служби безпеки України.

Журналісти програми “Схеми” поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі: “Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. Його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об’єкти або об’єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю в охоронців забрали. Теж передамо поліції”.

Боєць 206-го батальйону розповів, що сам нардеп пояснив свої дії так: “Вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам’ятки”.

Контекст

Нагадаємо, попереднього разу Шуфрича били в ефірі у Савіка Шустера 19 лютого, це робив журналіст Юрій Бутусов.

Уже після початку великої війни РФ проти України, 3 березня, Нестор Шуфрич включався в ефір пропагандистської програми російського “Первого канала”. Відповідне відео поширювала пресслужба політика.

Шуфрич мав пригнічений вигляд. Він говорив про потребу встановити мир між країнами та по-своєму опонував ведучому, зазначаючи, що за агресивну політику проти ОРДЛО українське керівництво вже понесло політичну відповідальність на виборах 2019 року.

Шуфрич віддав належне “рішучості” президента Росії, який почав військові дії проти України, але й відзначив “безпрецедентну хоробрість” українських військових та заявив, що капітулювати Україна не буде.

Ведучий та інші пропагандисти обірвали Шуфрича та не дали йому далі говорити, пішовши на рекламу.

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