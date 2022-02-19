У Шустера Бутусов дав по пиці Шуфричу. ФОТО

Нестор Шуфрич після бійки з Бутусовим. Кадр відео

В ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” на каналі “Україна” журналіст Юрій Бутусов побив нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який поширював російську пропаганду.

Як передає “Новинарня“, конфлікт стався ввечері в п’ятницю, 18 лютого, коли різні політики і громадські діячі обговорювали дії “військового кабінету” України в умовах російської агресії.

Шуфрич різко розкритикував присутнього тут же Петра Порошенка за те що той “вирішив повоювати” у 2014 році, коли долар був по 9 грн, а сторони вже “майже домовилися”, і “загиблих стало 300”. Нардеп закликав до компромісу з РФ та акцентував на тому, що їхня фракція “ОПЗЖ” – друга за розміром у Верховній Раді, і якщо приймати закон проти колаборантів, то його потрібно приймати “проти 25% українців” – прибічників “ОПЗЖ”.

Після цього редактор сайту “Цензор” Юрій Бутусов заявив, що в таких важких умовах, коли російська агресія знову посилюється, не можна давати медійну підтримку носіям російських наративів, яких наймає Москва. За словами Бутусова, це означає неповагу до наших воїнів, які перебувають під обстрілами на передовій. Також він назвав Шуфрича і Мураєва “двома зрадниками”.

Шуфрич узяв слово і заявив, що “зрадник чи ні – нехай встановлює суд”.

Коли він згадав про свободу слова і людей із різними поглядами в “красивій Україні, яка говорить різними мовами, зокрема угорською і російською”, Бутусов підійшов до нього збоку й ударив рукою в голову.

Нардеп від ОПЗЖ впав із крісла на підлогу студії.

Шуфрич підвівся, спробував дати Бутусову здачі і зчепився з ним на підлозі. При цьому журналіст зміг перекинути нардепа, так щоб той був знизу, і душив його за горло.

Відео (бійка – з 3:05):



Савелій Шустер, Олександр Данилюк, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Володимир Огризко, Євгеній Мураєв, та інші присутні намагалися розчепити бійців, однак сутичка тривала ще кілька десятків секунд.

Із залу лунали вигуки: “Мочи його!”

Порошенко просив “прибрати руку з горла Нестора”. Інші раз по раз закликали: “Юра, відпусти його!”

При цьому екссекретар РНБО Данилюк жартував: “Юра, ти відпусти, а ми подержимо”.

Варто зазначити, що на Бутусову був светр із символікою 1-ї штурмової роти ДУК “Правий сектор”.

Коли їх розняли, в обох була кров на обличчі, але в Шустера ран та саден – значно більше.

Він ще раз намагався взяти слово і заявляв, що Бутусов підступно підійшов ззаду, але його “тільки подряпав”.

Також Шуфрич назвав Порошенка “сволотою”, бо той підписав Мінські домовленості, а тепер закликає президента Зеленського їх не виконувати.

Петро Порошенко сказав про дії Шустера, що той “провокатор, який тут з метою провокації”.

Юрій Бутусов ще раз вигукнув, що Шуфрич веде програму замість Шустера та говорить найбільше.

Савік Шустер обурився і сказав Бутусову: “Слухайте, ви мене не провокуйте. Тому що якщо я дам в морду, ви не встанете”.

Ведучий закликав присутніх до стриманості, бо “вирішувати проблему потрібно не руками й ногами, а головою”. Після коротких виступів наступних спікерів Шустер припинив програму.

Варто зазначити, що 25 вересня 2021 року минуло рівно 1000 днів, як не били Нестора Шуфрича. Відтак “лічильник обнулився” через 1147 днів.

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