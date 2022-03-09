Два тижні війни: Генштаб назвав втрати РФ у техніці та живій силі

Генеральний штаб ЗСУ озвучив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03.
Статистика опублікована в 9-ій ранку середи, 9 березня.
Так, Росія вже втратила:
“Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив”, – додали в ГШ.
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