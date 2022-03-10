У Броварському районі ЗСУ розбили танкову колону ворога, командир полку окупантів знищений. ВІДЕО

У мережі показали розгром колони російських танків у Броварському районі, на північний схід від Києва.

Відео, на якому удар по колоні бронетехніки РФ показано з неба, супроводжується радіоперехопленням доповіді командування окупантів.

Вони повідомляють про важкі втрати свого 6-го полку: “Колона потрапила в засідку, командир полку загинув… Била артилерія, танки, з безпілотника “Байрактар”, щодо решти втрат розбираємося”.

Як можна побачити, вогневі ураження відбувалися в різних місцях, зокрема й у межах населеного пункту. Решта колона окупантів розвернулася й відступила.

Також оприлюднено окремі відео зі знищеною технікою ворога, що стоїть або горить.

Нагадаємо, напередодні головком ЗСУ Залужний повідомляв, що придані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів.

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