Тероборона Києва знищила шість танків росіян “експортними” ПТРК для арабів. ВІДЕО

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як тероборона Києва нищить російську бронетехніку вітчизняними протитанковими комплексами, що були попередньо призначені на експорт в арабські країни.

Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці Залужного ввечері 9 березня.

“Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії.

Наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили тероборони та спеціального призначення.

Так, сьогодні придані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів”, – ідеться в повідомленні.

“Підрозділи були озброєні експортними ПТРК «Стугна» та «Корсар», що були передані КБ «Луч» до Збройних Сил України”, – уточнив генерал Залужний.

Він поширив відео, на якому видно арабські написи на інтерфейсі монітору наведення ПТКР.

Читайте також:

КБ “Луч” віддало у ЗСУ всю зброю, яку мало експортувати. Оператори палять танки з арабською мовою інтерфейсу ПТРК