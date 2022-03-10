Home / Війна / Тероборона Києва знищила шість танків росіян “експортними” ПТРК для арабів. ВІДЕО

Тероборона Києва знищила шість танків росіян “експортними” ПТРК для арабів. ВІДЕО

10/03/2022 02:27

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як тероборона Києва нищить російську бронетехніку вітчизняними протитанковими комплексами, що були попередньо призначені на експорт в арабські країни.

Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці Залужного ввечері 9 березня.

“Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії.
Наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили тероборони та спеціального призначення.
Так, сьогодні придані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів”, – ідеться в повідомленні.

“Підрозділи були озброєні експортними ПТРК «Стугна» та «Корсар», що були передані КБ «Луч» до Збройних Сил України”, – уточнив генерал Залужний.

Він поширив відео, на якому видно арабські написи на інтерфейсі монітору наведення ПТКР.

Читайте також:
КБ “Луч” віддало у ЗСУ всю зброю, яку мало експортувати. Оператори палять танки з арабською мовою інтерфейсу ПТРК

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Набув чинності закон про дозвіл цивільним убивати окупантів

Набув чинності закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни, який діятиме у період воєнного часу. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський 9 березня підписав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse