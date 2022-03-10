На Київщині російські окупанти обстріляли завод Coca-Cola. ФОТО

Фото: "Трибуна - Бровари"

Поблизу селища Велика Димерка на Київщині під ворожий обстріл потрапив завод компанії Coca-Cola.

Як передає “Новинарня“, про це інформує видання “Трибуна-Бровари”.

“Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія трапилася напередодні – 9 березня.

Як відомо, на 13-й день після російського вторгнення в Україну корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Російській Федерації.

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