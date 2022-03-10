На Київщині російські окупанти обстріляли завод Coca-Cola. ФОТО

Поблизу селища Велика Димерка на Київщині під ворожий обстріл потрапив завод компанії Coca-Cola.
Як передає “Новинарня“, про це інформує видання “Трибуна-Бровари”.
“Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подія трапилася напередодні – 9 березня.
Як відомо, на 13-й день після російського вторгнення в Україну корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Російській Федерації.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!