ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 11 – 06.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Жителі міста Ірпінь, обстрілюваного російськими окупантами, чекають евакуації під розбитим мостом. Фото: АР / Emilio Morenatti

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

Але після семи діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули повного контролю над жодним обласним центром.

▪️ Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Окупанти ще більше сповільнили наступальний темп. У десятий день війни головні наземні бої точилися біля Миколаєва й Харкова, де ЗСУ успішно відбили наступ ворога й навіть перейшли у контрнаступ, біля Маріуполя та на Київщині – з північного і північно-західного напряму до столиці. Тут лінія фронту вирівнялася.

▪️ У кількох містах, зокрема в окупованому Херсоні, беззбройні українці під синьо-жовтим прапорами вийшли на вражаючі мітинги проти російських військ.

▪️ За день 5 березня українські майстри ППО збили одразу дев’ять повітряних суден армії Росії. Загальна чисельність втрат ЗС РФ з початку великої війни, за даними ГШ, перевищила 10 тис. осіб.

▪️ Обстріли протягом дня окупанти вчиняли по передмістях Києва, Харкову, Чернігову, Миколаєву, Житомиру, Миколаєву, Маріуполю та по інших населених пунктах. Через обстріли не вдалося провести евакуацію цивільних із Маріуполя, хоча була домовленість про “зелений коридор”. Гарнізон Маріуполя фактично перебуває в облозі.

▪️ Путін надалі намагається оточити і зайняти українську столицю.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

6 березня 2022

Близько 2-ї

Володимир Зеленський переговорив телефоном із Джо Байденом.

“У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ”, − повідомив президент України у твітері.

Перша година

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення

Завершилася десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим.

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів на території Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.

Встановлено зосередження підрозділів ЗС Республіки Білорусь в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав.

На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 “Буратіно”.

Триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Здійснюється висування підрозділів у напрямку н.п. Перемога. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари–Бориспіль.

Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії, 14-го армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

За наявною інформацією, окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1-го, 2-го армійських корпусів та 150-ї мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, силами до 2 БТГр намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм. Зупинений по р. Сіверський Донець. Накопичує живу силу та техніку для відновлення наступу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.

На Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку н.п. Нова Одеса та Миколаїв.

На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної “ПМР” перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас “голова” самопроголошеної “ПМР” Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів “ЗС ПМР” у війні Росії проти України.

Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу та техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України (93-тя – “Н”) захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.

Зберігаємо спокій – віримо в Збройні Сили України! Перемога буде за нами! Слава Україні!

Близько півночі

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії після безпідставного вторгнення РФ в Україну.

Visa заявила, що рішення вже набрало чинності. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені банками за межами РФ, більше не працюватимуть на території Росії.

Те саме підтвердили і в Mastercard.

Водночас у російському Сбербанку повідомили, що випущені в РФ картки працюватимуть далі на території країни.