ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 10 – 05.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Український військовий переносить дитину через зруйнований міст на околиці Києва 3 березня 2022. Фото: Тімоті Фадек (Timothy Fadek)/Redux для CNN

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

Але після семи діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули повного контролю над жодним обласним центром.

▪️ Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Окупанти втратили наступальний темп. У дев’ятий день війни головні наземні бої точилися на Київщині, з північно-західного напряму до столиці. ЗСУ втратили контроль над Гостомелем. Зате перейшли в контрнаступ під Харковом.

Росіяни взяли Енергодар та Запорізьку АЕС, відкривши вогонь по території атомної електростанції та спричинивши аварійну ситуацію.

▪️ Обстріли протягом дня окупанти вчиняли по Києву і передмістях, по ліцею в Житомирі та по інших населених пунктах. Знову багато загиблих серед цивільних, але міністри оборони країн НАТО відмовилися “закрити небо” над Україною.

▪️ Путін надалі намагається оточити і зайняти українську столицю.

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5 березня 2022

Ніч

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ і Євросоюз направити миротворчі групи на всі п’ять АЕС України.

Про це глава уряду сказав у відеозверненні, оприлюдненому в ніч на 5 березня.

“Закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п’ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України. Це питання безпеки всього світу”, – сказав Шмигаль після того, як російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі та спричинили пожежу.

Після першої

Оперативна інформація станом на 24:00 04.03.2022 щодо російського вторгнення

від Генерального штабу ЗСУ

Завершилася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони.

На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з ТОТ Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь. Окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ – роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса-Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова.

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 одшбр ЗС РБ. Проте, через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази, триває робота щодо переконання особового складу виконувати завдання на території України.

Зберігаємо спокій та віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо!!! Слава Україні!!!