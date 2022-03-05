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Атака відбита: на Миколаївщині збили чотири гвинтокрили РФ, один морпіх поцілив у три борти

05/03/2022 14:30

На Миколаївщині військовослужбовці ЗСУ збили чотири гвинтокрили ЗС Росії.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ удень у суботу, 5 березня.

Зазначається, що один із морпіхів збив три повітряних судна противника.

“Морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» [Сухопутних військ] збили чотири гвинтокрили противника, при цьому один із морпіхів збив одразу 3 одиниці”, – йдеться в повідомленні ВМСУ.

Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!” – цитує пресслужба командувача Військово-Морських сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

Перед цим голова Миколаївської ОДА Віталій Кім о 12-й годині повідомляв, що російські танки знову пішли в наступ на аеродром Кульбакине. Атака була відбита.

Після цього, близько 14-ї години, наші військові переганяли через місто захоплену в Кульбакиному ворожу техніку з літерою Z – Кім просив не панікувати.

Кім розповів про три гелікоптери, збиті в цьому бою.

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