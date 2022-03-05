Українці на Київщині за допомогою ПЗРК збили російський вертоліт. ВІДЕО

Близько дев’ятої години ранку українські військові на Київщині збили російський бойовий вертоліт.
Аеророзвідка поширила оперативне відео.
Як можна побачити на відео, гелікоптер низько летів над полем і був збитий за допомогою ПЗРК.
Як з’ясувала “Новинарня“, подія відбулася на північ від Києва, неподалік від Дніпра, у Вишгородському районі (“Лютізький плацдарм”).
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