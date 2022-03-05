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ГУР МОУ назвало загиблого “переговорника” Кірєєва своїм співробітником

05/03/2022 21:41

Головне управління розвідки МОУ назвало своїм співробітником вбитого в Києві учасника першого раунду переговорів з РФ на Прип’яті Дениса Кірєєва, який раніше працював у банківських установах.

Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі ГУР МОУ ввечері 5 березня.

За цим повідомленням, армійська розвідка вшановує також полеглих Героя України Валерія Чибінєєва (колишнього командира снайперів із 79-ї бригади ДШВ, який перейшов на службу в ГУР) та Олексія Долю.

“Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники — співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!” – ідеться в повідомленні.

ГУР оприлюднив колаж із їхніх фото.

Від імені Головного управління розвідки висловлено щирі співчуття родинам загиблих.

“Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам’ятаємо!” – сказано в дописі.

Передісторія

Уранці 5 березня низка ЗМІ повідомили, що Дениса Кірєєва застрелили співробітники Служби безпеки України при затриманні. Попередньо, його нібито запідозрили в держзраді.

Про це писали “Обозреватель” та “Українська правда” з посиланням на свої джерела.

“Він уже небіжчик”, – цитувала “УП” “високопоставлених співрозмовників у силовому блоці та в політичних колах”. За їхніми словами, СБУ мала “чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори”.

Імовірно, новину про вбивство Кірєєва першим повідомив одіозним нардеп Олександр Дубінський. Він і зазначив, що Кірєєв підозрювався у держзраді та нібито був убитий під час затримання співробітниками СБУ.

Усі звернули увагу, що Денис Кірєєв де-факто був учасником першого раунду переговорів із росіянами на Прип’яті 28 лютого.

Його імені не було у списку, оприлюдненому пресслужбою ОП, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.

За даними ЗМІ (чи легендою?), Денис Кірєєв був експертом банківського сектору. Він колишній перший заступник голови правління Ощадбанку (2010-2014) та член наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012). Із 2006-го по 2008 рік був заступником гендиректора “СКМ Фінанс”.

У січні 2022 року ЗМІ повідомляли, що він нібито “працює на російські спецслужби”. Зокрема про це йшлося в розслідуванні “5-го каналу“. Тоді на нього видали багато компромату, зокрема і щодо використання “особитстих зв’язків” із керівництвом СБУ.

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Україна

ГУР МОУ назвало загиблого “переговорника” Кірєєва своїм співробітником

Головне управління розвідки МОУ назвало своїм співробітником вбитого в Києві учасника першого раунду переговорів з РФ на Прип’яті Дениса Кірєєва, який раніше працював у банківських установах. Про це йдеться...

Війна з Росією

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