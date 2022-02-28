Українська делегація прибула на кордон для переговорів із РФ: хто в її складі

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Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах із представниками Російської Федерації. Про це о 10:26 у понеділок, 28 лютого, інформує пресслужба президента України. До складу української делегації увійшли: Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Міністр оборони України Олексій Резніков.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

Народний депутат Рустем Умєров.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. “Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України”, – йдеться в повідомленні. Українська делегація прибула до кордону України й Білорусі в районі річки Прип’ять. Українці прилетіли двома гелікоптерами з території Польщі. Російське урядове інформагентство “РИА Новости” показало відео прибуття: Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець