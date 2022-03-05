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СБУ при затриманні вбила переговорника з Прип’яті Дениса Кірєєва: хто він такий

05/03/2022 13:37

Перемовника від України на першій прикордонній зустрічі з РФ на Прип’яті Дениса Кірєєва вбили співробітники Служби безпеки України при затриманні. Попередньо його запідозрили в держзраді.

Про це в суботу, 5 березня, пишуть “Обозреватель” та “Українська правда” з посиланням на свої джерела.

“Він уже небіжчик”, – цитує “УП” “високопоставлених співрозмовників у силовому блоці та в політичних колах”.

За їхніми словами, СБУ мала “чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори”.

“Обоз” із посиланням на нардепа Дубінського пише, що “Кірєєв – людина Клюєвих”.

Цікаво, що в офісі президента Кірєєва не представляли як учасника першого раунду переговорів 28 лютого. Його імені не було у списку, оприлюдненому пресслужбою ОП, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.

Передісторія

Денис Кірєєв – експерт банківського сектору. Він колишній перший заступник голови правління Ощадбанку (2010-2014) та член наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012). Із 2006-го по 2008 рік був заступником гендиректора “СКМ Фінанс”.

Уже в січні 2022 року ЗМІ повідомляли, що він працює на російські спецслужби.

Про це йшлося в розслідуванні “5-го каналу“.

“В оперативних матеріалах російської розвідки, ФСБ та Міноборони український банкір проходить під оперативним псевдонімом “Хороший”. З 2006 року він зливав ФСБ РФ дані про закупівлі зброї для збройних сил України. А також про схеми збагачення українських олігархів”, – ішлося в матеріалах на цю тему.

За інформацією журналістів, за цими фактами у липні 2020-го року відкрито кримінальне провадження, але про його результати правоохоронці не повідомляли.

“За інсайдерською інформацією, Кірєєв і зараз продовжує спілкуватися зі своїми кураторами і для цього щомісяця їздить в Росію. Цього року він вже двічі був в РФ”, – йшлося в розслідувані.

Журналісти оприлюднили фото Кірєєва з Красної площі в Москві, яке, за їхньою інформацією, було зроблене 19 січня 2022 року.

“Складається чітке враження, що пан Кірєєв відчуває себе у повній безпеці, особливо після того, як головою СБУ став Іван Баканов, адже їх пов’язують дружні стосунки… Кірєєв почав переписувати на себе нерухомість, яка раніше була “розкидана” по членах його родини”, – йшлося в матеріалі.

Журналісти також звертали увагу, що в Кірєєва і пов’язаних ним осіб є низка компаній, які працюють у сфері сонячної енергетики. Враховуючи, що за часів роботи в наглядовій раді Укрексімбанку він тісно співпрацював з братами Клюєвими (чільними політиками часів Януковича), розслідувачі не виключають, що його бізнес може бути пов’язаний з інтересами Клюєвих.

У розслідуванні йшлося про те, що Кірєєв використовує зв’язки в СБУ для “вирішення особистих питань”.

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Україна

СБУ при затриманні вбила переговорника з Прип’яті Дениса Кірєєва: хто він такий

Перемовника від України на першій прикордонній зустрічі з РФ на Прип’яті Дениса Кірєєва вбили співробітники Служби безпеки України при затриманні. Попередньо його запідозрили в держзраді. Про це в суботу,...

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