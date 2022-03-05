Британські журналісти потрапили під обстріл росДРГ піж Києвом. ВІДЕО

Журналіст британського каналу Sky News Стюарт Ремсей (Stuart Ramsay) отримав поранення під Києвом, коли разом із колегами в авто потрапив під обстріл російських диверсантів.

Про з посиланням на BBC пише “Європейська правда“.

Інцидент стався ще у понеділок, 28 лютого, коли журналісти поверталися до Києва з “гарячої точки”.

Журналіст та оператор із супроводом, у бронежилетах, потрапили під обстріл із засідки і через деякий час вискочили з автомобіля. У цей час журналісту поцілили в нижню частину корпуса.

Оператор Річі Моклер отримав дві кулі по бронежилету, залишившись неушкодженим. Вони добігли до промислового приміщення і заховались там, дочекавшись українських правоохоронців.

Моклер весь час продовжував знімати цю подію на відео. Відтак можна почути, що вогонь по групі Ремсея відкривали кілька разів, зокрема й після того, як із машини кричали: “Ми журналісти!”

Українські силовики їм сказали, що стріляла російська ДРГ (диверсійно-розвідувальна група).

На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів, які задля отримання інформації з місця подій ризикують життям. “Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями”, – заявив він.

На даний час поранений Ремсей вже у Британії.

“Нам пощастило. Але зараз гинуть сотні українців, групи російських військових атакують родини, які їдуть на своїх приватних авто, так само, як стріляли по нас. З кожним днем ця війна стає все гіршою”, – розповів він.

Як відомо, 26 лютого журналіст та фоторгаф, які працювали для данського видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.

Читайте також:

У Києві затримали шпигунів-диверсантів із гранатометом та автоматами