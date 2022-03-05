СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Британські журналісти потрапили під обстріл росДРГ піж Києвом. ВІДЕО

Британські журналісти потрапили під обстріл росДРГ піж Києвом. ВІДЕО

05/03/2022 17:06

Журналіст британського каналу Sky News Стюарт Ремсей (Stuart Ramsay) отримав поранення під Києвом, коли разом із колегами в авто потрапив під обстріл російських диверсантів.

Про з посиланням на BBC пише “Європейська правда“.

Інцидент стався ще у понеділок, 28 лютого, коли журналісти поверталися до Києва з “гарячої точки”.

Журналіст та оператор із супроводом, у бронежилетах, потрапили під обстріл із засідки і через деякий час вискочили з автомобіля. У цей час журналісту поцілили в нижню частину корпуса.

Оператор Річі Моклер отримав дві кулі по бронежилету, залишившись неушкодженим. Вони добігли до промислового приміщення і заховались там, дочекавшись українських правоохоронців.

Моклер весь час продовжував знімати цю подію на відео. Відтак можна почути, що вогонь по групі Ремсея відкривали кілька разів, зокрема й після того, як із машини кричали: “Ми журналісти!”

Українські силовики їм сказали, що стріляла російська ДРГ (диверсійно-розвідувальна група).

На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів, які задля отримання інформації з місця подій ризикують життям. “Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями”, – заявив він.

На даний час поранений Ремсей вже у Британії.

“Нам пощастило. Але зараз гинуть сотні українців, групи російських військових атакують родини, які їдуть на своїх приватних авто, так само, як стріляли по нас. З кожним днем ця війна стає все гіршою”, – розповів він.

Як відомо, 26 лютого журналіст та фоторгаф, які працювали для данського видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.

Читайте також:
У Києві затримали шпигунів-диверсантів із гранатометом та автоматами

Унікальних переглядів: 191
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Олігарх Ахметов публічно визнав Росію агресором, а Путіна – воєнним злочинцем

Олігарх Рінат Ахметов публічно назвав Росію країною-агресором, а її президента Володимира Путіна – воєнним злочинцем. Про це він заявив у відповідь на лист “Економічної правди”. “Росія – країна-агресор, а...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse