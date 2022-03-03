У Києві затримали шпигунів-диверсантів із гранатометом та автоматами

Столична поліція біля однієї зі станцій метро затримала чотирьох диверсантів. Їхня група здійснювала фотофіксацію та була озброєна.
“В автомобілі поліцейські виявили арсенал зброї, зокрема РПГ-7 та заряд до нього, автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, гранати, саморобний вибуховий пристрій та тротилові шашки”, – зазначили правоохоронці.
Перед цим працівники департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід у станцію та прилеглу територію.
“Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, в якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали. Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі”, – повідомили в поліції.
Також ДРГ мала із собою каністри із бензином, карти Києва та підроблені перепустки. Групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.
Нагадаємо, 26 лютого диверсійна група окупаційних російських військ у Києві на вулиці Олени Теліги розстріляла автомобіль, у якому перебували двоє дорослих та троє дітей. Вони загинули.
По тому поліція та військові в бою розбили групу диверсантів у Дарницькому районі.
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