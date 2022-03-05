Урядовий Іл-96-300 вилетів із Росії до США, – ЗМІ

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Літак Іл-96-300 Спеціального льотного загону “Росія” вилетів із Санкт-Петербурга та тримає курс на Вашингтон.

Про це з посиланням на дані Flightradar24 пише видання “Фокус” в суботу, 5 березня.

Через закрите небо літак перелетів із Москви до Санкт-Петербурга, дозаправився і нейтральними водами вилетів до Вашингтона, оминаючи Фінляндію.

Не відкидають, що росіяни прямують на переговори між США та РФ щодо ситуації в Україні, або ж обговорюватимуть черговий раунд гарантій безпеки.

Політ росіян у США не залишився непоміченим у блогосфері.

За інформацією Wall Street Journal, Сполучені Штати та Росія встановили пряму лінію зв’язку, відому як лінія деконфліктної ситуації, щоб уникнути непорозуміння між двома збройними силами, оскільки США перекидають свої сили на східний фланг Європи у відповідь на вторгнення Росії до України.

“Сполучені Штати зберігають низку каналів для обговорення найважливіших питань безпеки з росіянами в разі непередбачених обставин або надзвичайної ситуації та з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам та ескалації”, — заявив високопоставлений представник оборонного відомства США.

Встановити таку лінію вдалося не відразу, оскільки Росія спочатку не відповіла на запит.

Аналогічну лінію вимагають і європейські союзники. За словами офіційних осіб, Європейське командування США, яке відповідає за військові операції США в регіоні, відповідатиме за американську сторону лінії.

Для США подібний досвід далеко не новий. Така ж форма зв’язку існує і з Сирією. Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада, тоді як США діють у східній частині країни для боротьби з “Ісламською державою”.

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