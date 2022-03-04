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У США сенатор виступив за фізичну ліквідацію Путіна

04/03/2022 12:22

Найпростіший спосіб завершення агресії Російської Федерації – фізична ліквідація президента Володимира Путіна кимось із його найближчого оточення.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, написав американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у твіттері.

“Чи є у Росії Брут? Чи є в російській армії успішніший полковник Штауффенберг (німецький військовий, організатор замаху проти Гітлера,“Н”)? Єдиний спосіб, яким це може закінчитися, це щоб хтось у Росії прибрав цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу”,— переконаний сенатор.

На цей твіт вже різко відреагували у посольстві Російської Федерації в США.

“Неможливо повірити, що сенатор країни, яка проповідує свої моральні цінності як “вказівну зірку” для всього людства, міг дозволити собі заклик до тероризму як способу досягнення цілей Вашингтона на міжнародній арені. Стає страшно за долю Сполучених Штатів, біля керма яких знаходяться такі безвідповідальні та непрофесійні політики. Вимагаємо офіційних пояснень та рішучого засудження злочинних висловлювань цього американця”, – написав посол РФ у Сполучених Штатах Анатолій Антонов.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, пріоритетним завданням розвідки США в останні дні стало з’ясування, який ментальний стан президента Російської Федерації Володимира Путіна і як це впливає на його рішення щодо війни в Україні.

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