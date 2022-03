У США сенатор виступив за фізичну ліквідацію Путіна

Найпростіший спосіб завершення агресії Російської Федерації – фізична ліквідація президента Володимира Путіна кимось із його найближчого оточення.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, написав американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у твіттері.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022