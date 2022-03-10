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Евакуація 10 березня має тривати: Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка і ще шість маршрутів

10/03/2022 11:21

У четвер, 10 березня, має продовжитися евакуація населення Київської області гуманітарними коридорами із Приірпіння та Бородянки.

Про це вранці повідомив у фейсбуці голова Київської ОДА (ОВА) Олексій Кулеба.

“Міста Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель. Евакуація відбувається через Стоянка, Білогородка в місто Київ. Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь”, – написав голова області о 10:10.

Адреси для евакуації на Київщині:
1. м. Ірпінь, готель “Ірпінь”, вул. Соборна, 105Б
2. м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
3. м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
4. м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна

Бучанська міська рада інформує:

“Буча, вул. Енергетиків, 12 – збір на евакуацію! Сьогодні росіяни обіцяють пропустити автобуси для вивезення людей. Рух на власному авто в складі колони дозволено! Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей”.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук паралельно повідомила, що евакуація 10 березня має здійснюватися загалом по сімох коридорах.

Верещук розповіла на брифінгу:

10 березня 2022 року відкриваються гуманітарні коридори за наступними маршрутами:
  • Тростянець – Полтава
  • Краснопілля – Полтава
  • Суми – Полтава
  • Маріуполь – Запоріжжя (з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту)
  • Волноваха – Покровськ
  • Ізюм – Лозова
  • Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ

Нагадаємо, 9 березня також було погоджено режим припинення вогню для шести “зелених коридорів”, однак окупанти дали змогу задіяти лише деякі з них. Тоді як із Маріуполя, Бородянки, Бучі, Гостомеля організована евакуація громадян була неможлива.

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Україна

Евакуація 10 березня має тривати: Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка і ще шість маршрутів

У четвер, 10 березня, має продовжитися евакуація населення Київської області гуманітарними коридорами із Приірпіння та Бородянки. Про це вранці повідомив у фейсбуці голова Київської ОДА (ОВА) Олексій Кулеба. “Міста...

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