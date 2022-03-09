Підсумки евакуації 9 березня: звідки людей вивезли, а звідки – ні

Евакуйовані з Приірпіння 9 березня 2022. Фото: Андрій Нєбитов / ГУ НП Київщини

За добу із загрожених міст вдалося евакуювати на більш безпечну територію понад 40 тисяч осіб.

Про це ввечері 9 березня повідомив народний депутат Давид Арахамія.

“Намагались 100 тисяч, але не вийшло”, – зазначив він, подякувавши за роботу віцепрем’єру Ірині Верещук, сотням волонтерів та просто небайдужих людей.

“Працюємо далі. Найбільш проблемні ділянки – Маріуполь, Харків та Київська область”, – визнав політик.

Після цього заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що кількість евакуйованих за день сягає близько 48 тисяч: у Київській області – 3,5 тисячі людей, із Сум – 43 тисячі, з Енергодара – 1 тисяча.

Як відомо, уранці 9 березня російська сторона погодила режим припинення вогню для евакуації населення за шістьма напрямками:

Енергодар – Запоріжжя

Суми – Полтава

Маріуполь – Запоріжжя

Волноваха – Покровськ

Ізюм – Лозова

Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель (Приірпіння) – Київ

Однак із них повністю спрацювали лише сумський і енергодарський маршрути, Ірпінь і Ворзель. Частково – Волноваха, незначно мірою – Ізюм, ще меншою – Буча. Натомість основна частина людей у Бучі, весь Гостомель, Бородянка та великий Маріуполь потерпають у блокаді.

Приірпіння

Відбувалася евакуація з Ворзеля. Тут водії автобусів зробили по кілька рейсів.

Крім іншого, з Київського міського будинку дитини, розташованого в цьому селищі, вивезли всіх дітей та співробітників закладу. Їх розмістили в одній зі столичних лікарень, розповіли в КМДА. Завтра дітей відправлять до Західної України.

Також продовжувалася евакуація жителів Ірпеня.

Цього дня діяли два маршрути.

Як і напередодні, щоб потрапити на транспорт, який везе на “велику землю”, до Києва, люди мають самотужки перейти річку Ірпінь під розбитим мостом у районі Романівки.

Крім того, точкою збору був центр міста (біля готелю “Ірпінь”), звідки теж везли автобуси.

Військові Нацгвардії, працівники Нацполіції, ДСНС та волонтери приймали громадян, яким вдалося вийти з Ворзеля й Ірпеня, в районі Білогородки.

Натомість із Бородянки, Бучі й Гостомеля окупанти так і не дали вивезти мирних жителів.

Як повідомила Бучанська міськрада за чверть четверта дня, 50 автобусів, призначених для евакуації, були заблоковані російськими військовими біля села Стоянка. Колоні не дали “зеленого коридору”. Перемовини щодо проїзду не дали результату.

За даними каналу “Інтер”, із Бучі частково дозволили виїжджати цивільним на власних авто.

Голова ГУ Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов уточнив: “Частина жителів Бучі, ризикуючи життям, все ж вирушила до Ірпеня і виїхала з колоною ірпінців”.

“Люди, які вийшли з блокади, ділились жахіттям окупації – грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують в захоплених росіянами містах”, – розповів Нєбитов.

Здогадно, частина жителів Бучі й Гостомеля, які заблоковані в підвалах без електрики, води, тепла та зв’язку, не знають про евакуацію, а частина – не можуть безпечно дістатися до точок збору. Їхні родичі телефонують з цього приводу до редакції “Новинарні“, апелюють до місцевої влади, до Червоного Хреста тощо.

Є надія, що спроба евакуації з Бучі, Гостомеля й Бородянки 10 березня буде більш успішна.

Ізюм

Гуманітарний конвой до міста Ізюм не потрапив. Голова Харківської ОДА Вадим Синєгубов розповів, що місто практично знищене обстрілами окупантів. Тут відсутня електрика, газ, тепло, вода, не працює мобільний зв’язок, інтернет. Всі перебувають в укриттях.

За попередніми даними, понад 5 тисяч осіб потребують евакуації. Сьогодні вдалося евакуювати лише близько 250 людей, повідомив заступник мера Володимир Мацокін. За його словами, всупереч обіцянкам російської сторони, “зеленого коридору” не було – ті, хто виїхав, лише дивом уникнули російських куль.

Людей вивозила тероборона під обстрілами, а автобуси підхоплювали за містом. “Бійці тероборони – реальні герої”, – написав Мацокін у Facebook.

Енергодар

Евакуація з міста енергетиків Запорізької АЕС вдалася. О 19:20 евакуаційна колона – 12 автобусів та 100 легкових автомобілів – із міст Енергодар, Дніпрорудне та Василівка в супроводі оперативного автомобіля ДСНС прибула в до Запоріжжя.

Суми

Із загрожених Сум евакуація другий день поспіль була успішною.

Із міста сьогодні виїхало 25 евакуаційних автобусів з понад тисячею людей. Також гуманітарним коридором рухалися 6 тисяч цивільних автівок, які прибули в Полтаву.

Волноваха

За 9 березня з Волновахи вдалося евакуювати 143 людини, серед яких 42 дитини.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, який навіть оприлюднив прізвища евакуйованих.

Маріуполь

Евакуація й надалі неможлива. Заблокований Маріуполь залишається без світла, води, тепла, зв’язку, під обстрілами рашистів. З вулиць багато подекуди вже не прибирають трупи.

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Нагадаємо, вранці 9 березня віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про те, що російська сторона погодила режим “припинення вогню” в середу, 9 березня, з 9:00 до 21:00, для евакуації мирних мешканців за шістьма маршрутами.