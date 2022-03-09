У Маріуполі за два тижні російського вторгнення загинули понад 1170 людей, – міськрада

Обстріляний Маріуполь, 4 березня 2022 року

За два тижні російського вторгнення у Маріуполі Донецької області загинули понад 1170 цивільних.

Про це вдень у середу, 9 березня, повідомив заступник міського голови Сергій Орлов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“У Маріуполі за два тижні війни внаслідок обстрілів і цілеспрямованого знищення людей загинули 1170 мирних мешканців”, – сказав він і додав, що 47 людей було поховано сьогодні в братській могилі.

Місто перебуває під безперервним обстрілом Росії, відбувається геноцид українців.

“Люди – без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, та палять дрова. Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!”, – сказав Сергій Орлов.

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