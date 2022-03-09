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Україна та Росія домовилися про “зелені коридори”: СПИСОК МАРШРУТІВ

09/03/2022 10:17

Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові РФ нібито погодилися припинити вогонь сьогодні з 9-ї до 21-ї години для гуманітарних коридорів, повідомила на брифінгу віце-прем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

Це маршрути: 

  • Енергодар-Запоріжжя
  • Суми-Полтава
  • Маріуполь-Запоріжжя
  • Волноваха-Покровськ
  • Ізюм-Лозова
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ

“Я звертаюся до Російської Федерації – ви взяли на себе офіційні публічні зобовʼязання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли взяті зобовʼязання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. Мешканці Волновахи дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди могли покинути місця, де вони укриваються від нищівного вогню”, – зазначила Верещук.

Вона окремо підкреслила, що у Ворзелі в будинку малят станом на зараз перебувають 55 дітей і 26 осіб персоналу.

Україна дуже просить РФ дотриматись взятих зобовʼязань і припинити вогонь з 9-ї ранку по 21-шу, як було домовлено.

Детальніше про евакуацію на Приірпінні

Місця збору сьогодні об 11.30:
1. м. Ірпінь, готель “Ірпінь”, вул. Соборна, 105Б
2. м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25
3. м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
4. м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
5. м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна
6. м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220

Там стоятимуть автобуси. Можна брати дітей, речі й підходити. На місці буде вода, продукти й медикаменти.

Нагадаємо, вчора евакуацію проводили зокрема в Сумах. До Полтави вдалося вивезти близько 5000 людей.

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