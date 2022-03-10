У Мелітополі окупанти викрали депутатку Запорізької облради кримську татарку Лейлу Ібрагімову

У Мелітополі озброєні люди у російській військовій формі викрали депутата Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.

Про це повідомив член меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у четвер, 10 березня.

“Сьогодні в м. Мелітополі о 6:00 озброєні люди у російській військовій формі увірвалися до будинку депутата Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директора Мелітопольського міського краєзнавчого музею”, – написав Барієв на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що російські військові обшукали будинок депутата, вилучили телефони.

“Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку”, – повідомив Барієв.

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