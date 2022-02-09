В окупованому Криму російські силовики затримали чотирьох кримських татар

В окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар і забрали на допит чотирьох чоловіків.

Про це в середу, 9 лютого, інформує “Кримська солідарність” у фейсбуці.

Одночасно у кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар, які почалися близько четвертої години ранку.

Так, силовики затримали Ансара Османова із села Танкове Бахчисарайського району, Аметхана Абдулвапова із Сімферополя, Ернеста Сейтосманова із села Тилове під Севастополем, Марлена Мустафаєва з села Біла Скала неподалік Білогірська.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що під час проведення так званих слідчих дій у кількох адвокатів окупанти вимкнули мобільний зв’язок.

У координатора “Кримської солідарності” Ділявера Меметова телефон недоступний для дзвінків.

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