Зеленський попросив у президента Азербайджану допомоги у звільненні кримських татар з ув’язнення в РФ

Під час робочого візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Глава української держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.
Про це в середу, 15 грудня, повідомила пресслужба Банкової.
“Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання”, – сказав Зеленський.
Він відзначив активізацію двосторонньої співпраці між країнами завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року. Президент нагадав, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це, Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.
Володимир Зеленський також акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці між країнами, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.
Президент України нагадав про позитивний досвід співпраці нашої держави з азербайджанськими компаніями у спорудженні автомагістралей та транспортних розв’язок у межах Національної програми «Велике будівництво».
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