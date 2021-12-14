“Важливо в контексті Криму”. На початку 2022-го року в Україну приїде Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку 2022 року здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час заходу “Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності” у вівторок, 14 грудня.

“Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму”, – зазначив Кулеба.

Планується, що Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони підпишуть низку угод між Україною та Туреччиною, зокрема – щодо зони вільної торгівлі.

Востаннє Зеленський та Ердоган зустрічалися у вересні на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді порушували питання звільнення українців, яких утримує Росія.

Попередній візит Ердогана до Києва відбувся 3 лютого 2020 року. Зеленський відвідав Туреччину 7-8 серпня 2019 року.

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