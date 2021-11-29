Ердоган заявив про готовність до посередництва між Україною і Росією

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і Російською Федерацією.
Про це в понеділок, 29 листопада, інформує Anadolu.
“Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо з підходом до кримських татар. Ми неодноразово обговорювали та обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з (президентом РФ, – “Н”) Володимиром Путіним”, – сказав Ердоган.
“Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося в позитивному напрямку. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами… Ми також хотіли б зробити свій внесок”, – наголосив президент Туреччини.
Читайте також:
Рада ратифікувала військову угоду між Україною і Туреччиною
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!