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Ердоган заявив про готовність до посередництва між Україною і Росією

29/11/2021 13:44

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і Російською Федерацією.

Про це в понеділок, 29 листопада, інформує Anadolu.

“Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо з підходом до кримських татар. Ми неодноразово обговорювали та обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з (президентом РФ, – “Н”) Володимиром Путіним”, – сказав Ердоган.

“Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося в позитивному напрямку. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами… Ми також хотіли б зробити свій внесок”, – наголосив президент Туреччини.

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