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Рада ратифікувала військову угоду між Україною і Туреччиною

18/11/2021 15:33

Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки”.

Відповідне рішення підтримали 303 народні депутати у четвер, 18 листопада, передає “Укрінформ”.

Зазначається, що ратифікація парламентом Рамкової військової угоди між урядами України і Туреччини (№0119) дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, пов’язану із набранням чинності вищезазначеною угодою, що дозволить створити основу для відносин та розвитку співпраці між сторонами за 21 напрямом військового співробітництва.

Рамкова військова угода між урядами України та Турецької Республіки, підписана 16 жовтня 2020 року в Стамбулі, набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, за яким сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про завершення своїх внутрішніх правових процедур, необхідних для набрання чинності угодою.

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