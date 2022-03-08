ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 13 – 08.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Акція протесту українців в окупованому Мелітополі. Фото: Радіо Свобода

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 12 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

8 березня 2022

Ранок

Нацполіція показала, як напередодні знешкоджувала танк та БМП росіян біля аеропорту Миколаєва.

“Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції”.

Ранок

Рада виконавчих директорів Світового банку у ніч на вівторок затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки “Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)” у розмірі $489 млн, а з урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить $700 млн.

Як йдеться у повідомленні банку, пакет складається з додаткової позики на $350 млн та гарантій у розмірі $139 млн.

СБ пояснив, що також мобілізується грантове фінансування у розмірі $134 млн та паралельне фінансування у розмірі $100 млн, що дає в результаті загальну мобілізовану підтримку у розмірі $723 млн.

“Ця допомога у форматі швидкого фінансування дозволить уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам – забезпечити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення”, – наголошується в пресрелізі.

7:50

У результаті авіаудару російських окупантів по житловому сектору міста Суми пізно ввечері 7 березня дев’ятеро людей загинули, зокрема дві дитини. Про це повідомляє ДержНС у вівторок зранку.

“7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини”, – сказано в повідомленні.

За інформацію національного телемарафону, удару ворог завдав також по центру Охтирки.

7:30

Оперативна інформація Генерального штабу щодо російського вторгнення станом на 6:00 8 березня

Розпочато тринадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.

На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях що тимчасово зайняті російськими окупантами широко фіксуються факти, грабежі, насильницькі дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією, створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.